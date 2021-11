Apex Legends: Escape, dove eravamo rimasti? Alcuni dettagli, tra storia e gameplay

Per arrivare a questo punto di strada ne è stata fatta molta: la famiglia si è allargata, non solo in termini di Leggende giocabili, ma anche di fan base attiva su Apex e, stagione dopo stagione, le novità sono state numerose. Vi abbiamo raccontato nel provato di Escape le più importanti novità di questa stagione, ma qui di seguito affrontiamo tre punti essenziali , tra narrazione e gameplay, da tenere in considerazione prima di lanciarci nuovamente in Apex Legends.

La durata media delle stagioni di Apex Legends si aggira intorno ai tre mesi, tempistica che nel caso di Escape non è da sottovalutare: il 4 febbraio 2022 il gioco compirà ufficialmente 3 anni e, con ogni probabilità, l'inizio della dodicesima stagione coinciderà proprio con il terzo compleanno di Apex Legends. Respawn Entertainment ed Electronic Arts sono sicuramente già al lavoro sulle prossime novità e non vediamo l'ora di scoprire come si evolverà Escape e cosa ci aspetta nel futuro di Apex.

Dove eravamo rimasti… con la storia?

Il rapporto tra Horizon e Ash è al centro delle vicende di Escape

Dopo la parentesi narrativa di Seer, il ricognitore introdotto in Ribalta, la lore di Apex Legends torna su un nodo cruciale della storia, ovvero il rapporto tra Mary Somers, aka Horizon, e la dottoressa Reid. Somers, un secolo prima degli eventi che vediamo in Apex, stava lavorando a una soluzione che potesse cessare in modo definitivo la crisi energetica dei Pianeti Esterni. Il Branthium era la soluzione, una sostanza presente solo nell'orbita di un buco nero, e capace di alimentare in modo perpetuo qualsiasi macchinario. Reid tradì Somers, spingendola verso il buco nero e rubando il suo progetto. Al suo ritorno, Mary non era invecchiata di un giorno, nonostante fossero trascorsi più di ottant'anni: vicino a un'anomalia quantica il tempo scorre in modo differente.

Durante la sua assenza, Mary si è persa l'intera vita del figlio Newton, scomparso durante il sabotaggio di un esperimento con il Branthium. Insieme ad altri scienziati, tra cui il nonno di Gibraltar, il team scientifico stava lavorando proprio sul Branthium e su un MRVN, che altri non è che Pathfinder. L'incidente che portò alla morte di tutti gli scienziati fu causato dall'irruzione di un gruppo di mercenari, capitanati da Ashleigh Reid. Diciamo che Newton è scomparso perché la lapide commemorativa che vediamo nel corto "The Truth" riporta il suo nome, ma sappiamo anche che la dottoressa Reid gli ha concesso "una serata libera proprio il giorno dell'attacco, probabilmente per risparmiarlo.

Reid morì quella notte e dopo settant'anni torna tra le Leggende Apex, prima come sovrintendente delle arene e successivamente come partecipante attiva dei giochi. Reid altri non è che Ash, il nuovo personaggio giocabile di Escape, nonché storico pilota mercenario al soldo di Kuben Blisk, capo dei Apex Predator e successivamente creatore dei giochi Apex. Questo pezzo di storia è molto importante ed Escape si pone come punto cruciale e sinergico tra la narrativa di Apex e Titanfall, che è bene conoscere se volete godervi appieno la lore di Apex Legends.