Pokémon Team Championship, il resoconto delle semifinali

Le semifinali sono andate in onda martedì 9 novembre sui canali Twitch di multiplayer.it e su quelli ufficiali. Francesco Pardini e Pietro Xella hanno accompagnato i numerosissimi appassionati di questo appuntamento targato Pokémon nei match che hanno caratterizzato le semifinali della competizione. Al termine della stagione regolamentare, le quattro squadre a essersi guadagnate l'accesso ai play-off sono state Dragons, Travelers e Spoons e Blasters. Di queste, Travelers, Spoons e Blasters erano arrivate in semifinale anche nella scorsa edizione della PTC, che ricordiamo aver visto gli Spoons perdere dai Travelers e i Blasters venir sconfitti dai Cannons, successivamente incoronati campioni della Pokémon Team Championship 1. In questa edizione abbiamo assistito al replay-match tra Spoons e Travelers, mentre dall'altro lato del tabellone si sono scontrati i Blasters contro i Dragons.

Spoons contro Travelers

Un pokémon Dynamax

Ricordiamo ai lettori che per queste fasi finali l'organizzazione ha deciso di allineare il regolamento della competizione al nuovo regolamento ufficiale in vigore dal 1° novembre, la Series 11, che vede il ritorno della meccanica Dynamax e la presenza di un leggendario uber nel proprio team.

Il primo match delle semifinali a cui abbiamo assistito martedì sul canale Twitch di Francesco Pardini e in contemporanea su quello di Multiplayer.it, nonché nella sezione Home di Twitch Italia è stato tra Luca "CML" Clemente, draftato per 185 crediti dagli Spoons, e Luca Pandolfi, scoperta di capitan Leo Bonanomi dei Travelers. CML si è presentato con una sun-room, ovvero un sun team che può adottare sia una modalità molto veloce con Venusaur e Charizard, sia una modalità lenta sotto distortozona con Groudon e Porygon-2. Luca, invece, ha schierato un team particolare, decisamente più incline al damage e speed control grazie alla presenza di Umbreon, Whimsicott e Sableye, optando per Reshiram come uber. La sfida è arrivata fino al game 3, nel quale CML è riuscito sul finale a portarsi a casa la vittoria anche grazie a uno spettacolare critico dietro protect che ha permesso al Groudon degli Spoons di prendere una kill facile sul Reshiram dei Travelers.

Il secondo match andato in onda è stato tra Flavio Del Pidio, capitano dei Blasters, e Tommaso "Capitan Salfini" Benedetti, seconda pick al draft dei Dragons. Pado si è affidato all'immortale Draga-Coal, archetipo che sfrutta l'estrema velocità di Dragapult per attivare con surf l'abilità Vapormacchina del compagno Coalossal, quadruplicando la sua velocità e attivando anche la vulneropolizza che raddoppia i danni dei suoi attacchi. La slot uber è occupata da Zacian, che non potendo Dynamaxare non rischia di rubare la scena a Giga-Coalossal. Anche Tommaso Benedetti ha deciso di portare Zacian come uber, ma lo ha affiancato a un insolito Blastoise, capace con la sua Gigamax di settare un dot importante sugli avversari. La sfida si è protratta fino a game 3, in cui diverse belle giocate di Tommaso Benedetti gli hanno garantito la vittoria sul pluripremiato campione internazionale Europeo Flavio Del Pidio.

Il terzo scontro ha avuto come protagonisti Cristian Frosio, draftato dai Dragons per ben 80 crediti, e Francesco Deiana, secondo giocatore più pagato dai Blasters per ben 125 crediti. Questo scontro è stato decisivo in quanto il vincitore avrebbe portato la propria squadra direttamente in finale. Cristian ha scommesso il tutto per tutto su Kyogre-Ferrothorn-Zapdos-Mimikyu, sulla carta una rain-room. Anche Francesco ha deciso di optare per Kyogre, tuttavia affiancato da Torkoal e Venusaur andando a comporre un peculiare double-weather. Anche questa sfida si è dimostrata incredibilmente equilibrata, arrivando fino a un game 3 in cui Cristian è riuscito ad accumulare sempre più vantaggio grazie a un ottimo uso della Dynamax di Zapdos vincendo così la sfida e portando i suoi Dragons in finale.

Il quarto scontro del penultimo appuntamento settimanale con la PTC2 è stato un derby della community milanese tra Milko Mattavelli, giocatore d'esperienza draftato dagli Spoons per 65 crediti, contro il neo proclamato campione del mondo Leonardo Bonanomi, nonché capitano dei Travelers. Nonostante Leo abbia conquistato il mondo con il suo famoso sun team, per questa sfida si è affidato a una rain-room composta da Kyogre Porygon-2 Ferrothorn dotata anche di una modalità veloce grazie alla presenza di Regieleki e Dragapult. Milko invece ha optato per uno Zacian team con archetipo sun ovvero Torkoal Venusaur Charizard. Dopo un game 1 determinato da una giga-sferzata indirizzata su un Ferrothron che ha lasciato il campo al Kyogre di Leo Bonanomi, game 2 è stato altrettanto dominato da Milko che ha saputo ben gestire la distortozona di Leo. 2 a 0 per Milko, che porta i suoi Spoons in finale.

Si chiudono dunque le semifinali della Pokémon Team Championship. I Dragons accedono alla finale per 3 a 2 eliminando i Blasters che, per la seconda edizione consecutiva, si fermano alle semifinali. Dall'altro lato del tabellone, gli Spoons si vendicano contro i Travelers che, a differenza della PTC1, cedono in semifinale per mano dei cucchiai di capitan Carrer grazie ad un punteggio di 4 a 1 in favore di quest'ultimi.

Un ultima sfida è rimasta per sancire la squadra vincitrice di questa Pokémon Team Championship che ci ha accompagnati da settembre fino a ora. Chi sarà ad alzare il tanto ambito trofeo finale: i Dragons, che in questa edizione non hanno ancora sbagliato neanche una settimana, o gli Spoons, pronti a prendersi la loro rivincita?

Potete trovare gli abbinamenti della finale, insieme ad approfondimenti, statistiche, pronostici e meme sulla competizione e sui suoi protagonisti sul sito ufficiale della PTC nonché sulla pagina Instagram ufficiale. Il prossimo appuntamento è su Twitch lunedì 15 novembre alle ore 11:00 sul canale di Multiplayer.it, official media partner della competizione, per il PTC Monday con ulteriori approfondimenti e anticipazioni sulla finalissima, che andrà invece in onda il giorno seguente ovvero martedì 16 novembre alle ore 18:00 sul canale FrancescoPardiniVGC.

A cura di Angelo Peruzzi