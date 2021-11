Fortnite: non solo Naruto, in arrivo anche le skin di Sasuke, Kakashi e Sakura

Pochi giorni fa Epic Games ha annunciato l'arrivo di un nuovo crossover per Fortnite con protagonista Naruto, la celebre serie manga e anime di Masashi Kishimoto. L'ultimo numero del magazine giapponese V-Jump ha svelato nuovi dettagli, tra cui le skin di Sakura, Kakashi e Sasuke.

Nel tweet qui sotto possiamo vedere un immagine promozionale del crossover, in cui il team 7 al gran completo si lancia dall'iconico Bus Battaglia di Fortnite. Oltre a confermare la data del crossover, ovvero il 16 novembre, V-Jump svela che le skin di Naruto, Sakura, Sasuke e Kakashi saranno acquistabili nel negozio interno del battle royale, assieme ad altri accessori e picconi a tema. Tra questi nell'immagine si possono intravedere strumenti ninja, come i kunai, e un adorabile peluche di Pakkun, il segugio di Kakashi.

Non è escluso che la collaborazione tra Fortnite e Naruto non riservi altre sorprese, come ad esempio una modalità a tempo limitato dedicata ai ninja del Villaggio della Foglia. Ma per saperne di più non ci resta novità ufficiali da parte di Epic Games, che dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni.

Rimanendo in tema, ieri Epic Games ha annunciato anche un crossover con The Book of Boba Fett, la serie TV Disney+.