Fortnite X The Book of Boba Fett: il cacciatore di taglie di Star Wars arriva nel battle royale

Epic Games ha annunciato una nuova collaborazione in arrivo per Fortnite. Questa volta il crossover vedrà come protagonista la serie TV Disney+ The Book of Boba Fett, con il celebre cacciatore di taglie di Star Wars che arriverà nel battle royale il 24 dicembre.

La novità è stata annunciata tramite un post su Twitter dell'account ufficiale di Fortnite in occasione del Disney+ Day. A parte la data non è stato riportato nessun altro dettaglio in merito al crossover, ma dall'immagine allegata al tweet possiamo ipotizzare che oltre a Boba Fett anche la mercenaria Fennec Shand potrebbe arrivare nella Battaglia Reale di Epic Games.

Dunque possiamo aspettarci delle skin dei due personaggi, accompagnate come al solito anche da picconi, dorsi decorativi, spray ed emote a tema The Book of Boba Fett. Come accennato in precedenza, il crossover sarà disponibile su Fortnite per la vigilia di Natale, ovvero pochi giorni prima dal debutto della serie TV su Disney+, fissato per il 29 dicembre.

In The Book of Boba Fett, il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand viaggeranno per i pianeti della Galassia fino al ritorno a Tatooine, per riprendere il controllo del territorio una volta governato da Jabba the Hut e dal suo impero criminale. Se ancora non lo avete visto, ecco il primo trailer ufficiale della serie Disney+.

