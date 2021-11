Fortnite: annunciato il crossover con Naruto, arriva la prossima settimana

Dopo i rumor e i leak dei mesi scorsi, finalmente Epic Games ha annunciato ufficiale il crossover tra Fortnite e Naruto, la celebre serie manga e anime ideata da Masashi Kishimoto. Il ninja del Villaggio della Foglia debutterà nel battle royale martedì 16 novembre.

La novità è stata svelata con un post dell'account di Fortnite su Twitter, che tuttavia a parte la data di lancio del crossover non svela nessun dettaglio riguardo a questa attesa collaborazione. Tuttavia siamo abbastanza sicuri, visti i precedenti, che sarà presente una skin di Naruto, con tanto di piccone, dorso decorativo, spray, emote a tema. Non sono da escludere tuttavia anche modalità a tempo limitate, sfide e altro ancora dedicate ai ninja del Villaggio della Foglia.

Per saperne di più dunque non ci resta che attendere novità da parte di Epic Games, che dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni, dato che, come già accennato in apertura il crossover tra Fortnite e Naruto arriverà martedì 16 novembre.

Di recente Epic Games ha rimosso un emote del celebre rapper Travis Scott, dopo la tragedia avvenuta durante il suo concerto dell'Astroworld Festival dove hanno perso la vita otto persone.