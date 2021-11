Fortnite: Epic rimuove l'emote di Travis Scott dopo la tragedia dell'Astroworld Festival

Epic Games ha rimosso da Fortnite un emote musicale legata a Travis Scott dopo la tragedia avvenuta durante lo scorso venerdì all'Astroworld Festival nel Texas dove otto persone hanno perso la vita.

Durante il concerto del rapper sono morte 8 persone mentre i feriti sono circa 300. Secondo i media un numero considerevole di spettatori senza biglietto ha violato uno degli ingressi al concerto, causando un sovraffollamento di pubblico. Ciò unito alla foga, gli spintoni e il caos generale durante il concerto, che si è animato particolarmente quando Drake ha raggiunto Scott sul palco, ha causato la sopracitata tragedia. Travis Scott era anche l'organizzatore del concerto e attualmente le autorità stanno indagando sulla vicenda.

Come riporta Eurogamer, Epic Games ha rimosso l'emote Out West legata a Travis Scott, che presenta tra l'altro l'esecuzione di un breve estratto di una delle canzoni del rapper, così come tutti gli altri oggetti della sezione giornaliera del negozio interno di Fortnite. Attualmente la casa di Tim Sweeney non ha commentato l'accaduto, limitandosi a confermare la disattivazione del negozio, che tornerà online con il prossimo refresh, previsto per la giornata di domani, probabilmente senza più nessun contenuto relativo al rapper. Chi ha acquistato l'emote apparentemente può ancora utilizzarla nel gioco, ma non è escluso che Epic Games decida di ruoverla definitivamente nel prossimo futuro.

Lo scorso anno Travis Scott era stato il protagonista di uno dei concerti in-game di Fortnite, a cui avevano partecipato ben 27,7 milioni di giocatori. Inoltre il rapper è un Creative Partner di PS5, una collaborazione che in futuro potrebbe persino dare vita a un gioco dedicato, stando alcune indiscrezioni che circolavano in rete lo scorso anno.