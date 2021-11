Early Black Friday 2021: Scheda madre gaming AMD B550, Asus TUF B550M-E in sconto su Amazon

Anche oggi sono disponibili le offerte dell'Early Black Friday 2021 e su Amazon è possibile acquistare una Asus TUF GAMING B550M-E, scheda madre da gaming AMD B550 (Ryzen AM4). Lo sconto è di 48.01€, ovvero del 29%.

Offerta Amazon Asus TUF GAMING B550M-E, Scheda madre gaming AMD B550 (Ryzen AM4) micro ATX, PCIe 4.0, 2x M.2, DP, HDMI, D-Sub, USB 3.2... € 163,0 € 114,99 Vedi

Offerta

Il prezzo pieno segnalato da Amazon è di 163€, ma questa scheda madre è di norma disponibile a una cifra compresa tra 130 e 150€. Quello odierno non è il prezzo più basso mai proposto per questo prodotto, visto che lo scorso ottobre era stato proposto a qualche euro in meno, ma si tratta comunque di una buona offerta in valore percentuale. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questa scheda madre è compatibile con i processori Ryzen serie 5000/ 4000 G-Series/ 3000 Series. La dimensione massima della memoria RAM supportata è 128 GB. Dispone di un grande dissipatore di calore VRM, M.2 e PCH passivo, connettori di sfiato ibridi e ventola Xpert 2. In termini di connettività, dispone di due frontali M.2, PCIe 4.0, USB 3.2 Gen.2 Type-A e USB 3.2 Gen.1 Type-C frontali.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Asus TUF GAMING B550M-E

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.