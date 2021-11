Disney+ supera quota 118 milioni di abbonati, il 60% in più rispetto al 2020

Nel report finanziario relativo al quarto trimestre fiscale, Disney ha annunciato che Disney+ ha raggiunto quota 118,1 milioni di abbonati in tutto il mondo. Numeri davvero notevoli che dimostrano come il servizio di streaming della casa di Topolino in soli due anni sia diventato un concorrente temibile per concorrenti come Netflix, HBO Max e Prime Video.

Stando al report della compagnia, Disney+ ha visto un incremento degli abbonati del 60% rispetto ai 70 milioni di iscritti raggiunti a ottobre dello scorso anno. Negli ultimi 12 mesi il servizio ha guadagnato altri 44,4 milioni di abbonati, di cui 2,1 nell'ultimo trimestre.

Al lancio del servizio, avvenuto nel 2019, l'obiettivo di Disney era quello di arrivare tra i 60 e i 90 milioni di utenti iscritti al servizio entro la fine del 2024, un traguardo dunque ampiamente superato con largo anticipo. Il nuovo obiettivo dell'azienda è quello raggiungere quota 230 - 260 milioni di abbonati a Disney+ entro il 2024. Per fare un confronto, attualmente Netflix ha superato 210 milioni di utenti nel mondo.

Domani, venerdì 12 novembre, si festeggia il Disney+ Day, ovvero il secondo anniversario dal lancio del servizio. Per l'occasione 13 film del Marvel Cinematic Universe, incluso Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, saranno visibili nel formato espanso IMAX.