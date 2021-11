Disney+, IMAX Enhanced in arrivo per i film del Marvel Cinematic Universe

A partire dal 12 novembre 13 film del Marvel Cinematic Universe saranno disponibili su Disney+ nel Formato Espanso IMAX.

La novità è stata annunciata con un comunicato stampa, che svela l'arrivo di IMAX Enhanced nel catalogo del suo servizio, come parte delle celebrazioni del Disney+ Day.

I 13 film disponibili al lancio includono Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, che debutterà su Disney+ il 12 novembre, oltre a Iron Man, Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia Vol. 2, Captain America: Civil War, Doctor Strange, Thor: Ragnarok, Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man and The Wasp, Captain Marvel, Avengers: Endgame e Black Widow.

Alcuni dei protagonisti del Marvel Cinematic Universe di Disney

Il Formato Espanso IMAX è 1:90:1, che offre fino al 26% in più di immagine per alcune sequenze selezionate: questo significa che è visibile più azione sullo schermo, proprio come concepito dai registi. Inoltre dal comunicato stampa condiviso in occasione dell'annuncio, afferma che in futuro la collaborazione offrirà a Disney+ una tecnologia audio e video ancora più avanzata, compreso il suono avvolgente firmato IMAX da DTS.

Rimanendo in tema, il primo mese di abbonamento a Disney+ è attualmente in offerta al prezzo scontato di 1,99 euro, ma solo per un periodo di tempo limitato.