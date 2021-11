Pokémon GO: arrivano Lugia Ombra e Giovanni del Team Rocket

Novembre continua a rivelarsi un mese ricco di novità per i giocatori di Pokémon GO. A partire da domani, martedì 9 novembre, sarà disponibile "L'Oscurità ritorna minacciosa", il nuovo capitolo della storia della stagione del Pokémon Birba Hoopa, che vedrà come protagonisti Giovanni del Team Rocket e Lugia Ombra.

Completando questa nuova storia di ricerca speciale otterrete l'accesso a "un evento speciale alla fine della stagione che potrebbe avere qualcosa a che fare con Hoopa". Come apprendiamo dal sito ufficiale, in questa nuova storia il Team Go Rocket ha deciso di prendere il controllo della Festa delle Luci (il nuovo evento in corso di Pokémon GO) per rapire Hoopa. Al comando della missione c'è niente poco di meno che Giovanni ora in possesso di Lugia Ombra, una versione oscura del noto Pokémon Leggendario. Allo stesso modo le reclute del Team GO Rocket e i suoi leader Cliff, Sierra e Arlo ora utilizzano diversi Pokémon ombra. I giocatori dovranno aiutare Spark, Blanche e Candela a sconfiggere gli avversari e a salvare i Pokémon ombra.

Pokémon GO, arriva Lugia Ombra

Durante questo evento di Pokémon GO il Team GO Rocket apparirà più spesso nei Pokéstop e nelle mongolfiere, mentre gli allenatori possono un MT attacco caricato per aiutare un Pokémon ombra a dimenticare l'attacco caricato Frustrazione. Inoltre nelle attività di ricerca sul campo avrete la possibilità di incontrare un Vullaby, con un po' di fortuna anche in versione cromatica.

Nel frattempo è ancora disponibile la Festa delle Luci, che si concluderà il 14 novembre, che ha visto il debutto di Dedenne in Pokémon GO. La prossima settimana invece si svolgerà un evento dedicato al lancio dei remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.