Disney+ in offerta: primo mese al prezzo di 1,99 euro in sconto

Disney+ ha avviato una promozione molto interessante, con la possibilità di attivare il primo mese di abbonamento al prezzo ridotto di 1,99 euro, dunque con uno sconto sostanzioso rispetto al costo standard di 8,99 euro richiesti normalmente.

Si tratta, insomma, di uno sconto del 75% rispetto al prezzo standard dell'abbonamento, almeno per quanto riguarda il primo mese, con l'applicazione della tariffazione classica che parte alla scadenza dell'offerta, a meno che ovviamente non si decida di interrompere l'abbonamento.

L'offerta per il primo mese di Disney+ a 1,99 euro è disponibile fino al 14 novembre 2021, riservata agli utenti maggiorenni che non hanno ancora sottoscritto un abbonamento al servizio video in streaming di Disney, dunque ha scopo puramente promozionale per attirare nuovi clienti.

L'iniziativa rientra peraltro nelle celebrazioni del secondo anniversario della piattaforma, all'interno del Disney+ Day che si tiene il 12 novembre, con l'arrivo anche di diverse novità interessanti come Dopesick, Jungle Cruise e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli all'interno del catalogo del servizio.

A questo proposito, abbiamo visto già alcuni giorni fa i nuovi film e serie TV in arrivo per gli abbonati a novembre 2021 per Disney+, che si preannunciano decisamente interessanti, mentre per il prossimo futuro è stato pubblicato anche il trailer ufficiale della serie TV The Book of Boba Fett, tra le maggiori novità previste per i prossimi mesi nel catalogo.