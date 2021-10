Disney+, novembre 2021: nuovi film e serie TV in arrivo per gli abbonati

Disney+ si prepara a grandi novità per novembre 2021, non solo per i nuovi film e serie TV in arrivo per gli abbonati nel catalogo del servizio, ma anche per il Disney+ Day, ovvero l'evento speciale che celebra l'anniversario della piattaforma e che porterà numerosi annunci e presentazioni anche quest'anno.

Dunque il 12 novembre 2021 è il giorno cardine per quanto riguarda le novità di Disney+ in arrivo per Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star, sia per quanto riguarda quelle future, che potranno essere annunciate nel corso della giornata, sia per quanto riguarda l'aggiornamento del catalogo, che in gran parte avverrà proprio durante il giorno in questione.

Tra i film, uno dei più attesi è sicuramente Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, che sarà disponibile in streaming proprio dal 12 novembre a breve distanza dal suo lancio al cinema, così come Jungle Cruise, mentre tra le serie televisive ricordiamo l'arrivo di Hawkeye dal 24 novembre.

Titoli in arrivo per il Disney+ Day