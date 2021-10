Hawkeye: trailer della serie TV Disney+, i primi due episodi arriveranno assieme

Marvel ha pubblicato un nuovo trailer dedicato ad Hawkeye, la nuova serie TV di Disney+. Il trailer, intitolato "Cambio di piani", ci mostra varie scene della serie, presentandoci la quotidianità dell'eroe con arco e frecce.

Precisamente, il trailer di Hawkeye ci permette di vedere Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld) nelle loro avventure "natalizie". Clint viene attaccato da alcuni nemici, che mettono in pericolo la sua famiglia. Non mancherà quindi tanta azione. Linda Cardellini riprenderà il proprio ruolo di Laura Barton.

L'uscita di Hawkeye su Disney+ è attesa per il 24 novembre 2021: i primi due episodi saranno pubblicati in contemporanea. Questo significa che a dicembre ci sarà spazio per la partenza di The Book of Boba Fett, sempre che la serie dell'eroe Marvel venga pubblicata regolarmente ogni settimana. La serie Star Wars è attesa per il 29 dicembre.

