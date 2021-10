Eternals: nuovo trailer presenta alcuni poteri dei supereroi Marvel

Marvel Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer di Eternals, il nuovo film corale in arrivo a novembre. Questo nuovo filmato ci presenta alcuni dei poteri dei supereroi.

Come potete vedere, il nutrito gruppo di eroi che compone il team degli Eterni è alquanto variegato. Possiamo vedere prima di tutto Ikaris (Richard Madden) che utilizza una sorta di vista laser e il volo, oltre che la super forza, per combattere contro un nemico volante. Phastos (Brian Tyree Henry) lancia dei dischi metallici pervasi da una particolare energia. Thena (Angelina Jolie) può evocare delle armi, come uno scudo e una lancia. Gilgamesh (Don Lee) ha chiaramente dei pugni molto potenti.

Kingo (Kumail Nanjiani) è invece in grado di lanciare delle sfere di energia. Makkari (Lauren Ridloff) viene mostrata mentre corre a grande velocità ed esegue un lungo salto. Sersi (Gemma Chan) è invece in grado di trasformare la materia non-senziente e la vediamo trasformare un'intera roccia infuocata al solo tocco. Questo è tutto quello che è stato mostrato in questo specifico trailer.

Ovviamente, gli appassionati dei fumetti conosceranno già i poteri degli eroi Marvel. Eternals, per chi è meno a proprio agio con gli albi, sarà però l'occasione per scoprire un nuovo team. Durante il film scopriremo ad esempio perché gli Eterni non hanno fermato Thanos in Avengers.

Sappiamo inoltre che il film Marvel sarà diviso in due periodi temporali molto distanti.