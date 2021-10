Rocket League: trailer della Aston Martin Valhalla di 007, l'auto è in arrivo

Psyonix ha condiviso un trailer dedicato alla nuova supercar di 007, la Aston Martin Valhalla, che arriverà su Rocket League a partire dal 7 ottobre; sarà disponibile fino al 13 ottobre.

La 007's Aston Martin Valhalla viene descritta come "un gioiello dell'ingegneria britannica. Presenta un design elegante con un propulsore elettrico a benzina/batteria a motore centrale da 950CV, rendendolo il primo veicolo ibrido di Rocket League! L'auto, che possiede una carrozzeria Dominus, vanta un adesivo Reel Life specifico per la 007's Aston Martin Valhalla, un suono motore unico e le sue ruote esclusive." Il prezzo è di 1.100 crediti.

Come è tipico per questo tipo di contenuti, gli oggetti inclusi nel bundle possono essere utilizzati solo sulla 007's Aston Martin Valhalla. Non è possibile personalizzare la 007's Aston Martin Valhalla con tutti i tipi di oggetti di Rocket League.

Per festeggiare il ritorno di James Bond su Rocket League, ci saranno anche tre sfide in gioco, ognuna con ricompense a tema 007: il banner giocatore 007's Aston Martin DB5, il bordo avatar Agent 007 e il titolo giocatore "00 Agent".

Inoltre, la 007's Aston Martin DB5 tornerà nel negozio di oggetti lo stesso giorno e sarà offerta in una Collezione Bond 007, dal costo di 2.000 crediti e che include entrambe le auto e i loro oggetti aggiuntivi.

Ad agosto è arrivato un update che ha aggiunto i 120Hz su PS5 e contenuti a tema Ratchet & Clank.