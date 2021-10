Far cry 6 include un segreto che è stato già svelato da un video spoiler

Tramite le pagine di Gamespot abbiamo avuto modo di scoprire che Far Cry 6 include un segreto, esattamente come Far Cry 4 e Far Cry 5. Ovviamente stiamo parlando di uno spoiler.

Per vedere il video spoiler del segreto di Far Cry 6, proseguite oltre l'immagine. Fatelo a vostro rischio e pericolo, ovviamente.

Anton Castillo, antagonista di Far Cry 6

Questo finale si ottiene dopo il completamento di Libertad Rises, una delle prime Operations di Far Cry 6. Dopo aver completato la missione e aver visto dei filmati, potremo scegliere se rimanere con la resistenza o se scappare negli USA e vivere una vita tranquilla. Se invece di seguire la missione decidiamo di andare verso il mare aperto, attiveremo il finale segreto.

In quest'ultimo vedremo Dani che si rilassa su una spiaggia, tre mesi dopo gli eventi di Far Cry 6. Alla radio, possiamo sentire che Anton Castillo, il cattivo del gioco, ha sconfitto la resistenza. Per ottenere questo finale ci vuole un po' più di tempo rispetto a quelli di Far Cry 4 e 5, ma si trova comunque nelle fasi iniziali del gioco.

Ecco infine i requisiti PC per 1080p, 1440p, 4K, ray tracing e i 60 FPS di Far Cry 6.