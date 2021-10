Marvel's Avengers su Xbox Game Pass è uno dei titoli più giocati

Marvel's Avengers ha fatto il proprio debutto su Xbox Game Pass alcuni giorni fa e sembra che tale mossa abbia giovato in maniera sostanziale al rilancio del tie-in sviluppato da Crystal Dynamics, che figura fra i titoli più giocati negli USA.

Lo scorso novembre si parlava di vendite a rilento e costi di sviluppo non ancora coperti per Marvel's Avengers, che pur vantando un'ottima campagna include elementi GaaS che non tutti hanno apprezzato. Ne abbiamo parlato anche nella recensione di Marvel's Avengers.

Ecco, può darsi che l'idea di portare il gioco su Xbox Game Pass, vista un po' come un'ultima possibilità, stia effettivamente dando i suoi frutti, a giudicare dalle classifiche di gradimento riportate da Benji Sales.

Non sappiamo quanto durerà questa situazione, ma si tratta certamente di un buon debutto su Xbox Game Pass per Marvel's Avengers, che sta vedendo aumentare in maniera netta il numero dei giocatori rispetto agli ultimi tempi.