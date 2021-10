PS Store: su PS3 e PS Vita non si potranno più usare carte di credito a breve

Sony ha annunciato che a partire dal 27 ottobre 2021 gli utenti non potranno più usare carte di credito o di debito, così come sistemi di pagamento come PayPal, per acquistare contenuti digitali su PS Store tramite PS3 e PS Vita.

Se gli utenti vogliono continuare ad acquistare contenuti digitali per PS3 e PS Vita, è necessario aggiungere fondi sufficienti ai loro account in altri modi. Le carte regalo del PlayStation Store sono un esempio. Inoltre, le carte di credito o di debito e sistemi come PayPal continueranno a funzionare sulle versioni desktop, mobile, PS4 e PS5 del PlayStation Store, quindi gli utenti possono aggiungere fondi attraverso questi e poi successivamente usarli per acquistare contenuti digitali su PS3 e Vita. Se un gioco ha un negozio in-game, i contenuti come i DLC sono ancora acquistabili attraverso di essi, ma gli utenti dovranno comunque pagare usando i fondi del portafoglio sul PlayStation Store.

Logo di PlayStation

Sebbene questa situazione si applichi a tutte le regioni in modo uguale, avrà un impatto ulteriore sugli utenti giapponesi. In Giappone, i giochi con il rating CERO Z (ovvero adatti dai 18 anni in su) sulle piattaforme digitali richiedono una carta di credito per verificare l'età del cliente. La versione giapponese della pagina di supporto di Sony conferma che, dopo questo aggiornamento del negozio, gli utenti non saranno in grado di acquistare giochi CERO Z. Fortunatamente, i DLC per i giochi CERO Z saranno ancora disponibili per l'acquisto e i contenuti già acquistati continueranno ad essere disponibili per il download.

All'inizio di quest'anno, Sony ha annunciato che avrebbe chiuso i suoi negozi digitali PS3, Vita e PSP. Tuttavia, Sony alla fine ha cambiato in parte idea, dopo le lamentele del pubblico. I negozi PS3 e Vita rimarranno online per il momento, ma lo store di PSP è stato chiuso.

Se siete in cerca di giochi per le console più recenti, ecco i giochi PS4 a meno di 10 euro con le nuove promozioni.