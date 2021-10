PlayStation Store, giochi PS4 a meno di 10 euro con le nuove promozioni

Su PlayStation Store sono attive al momento diverse promozioni che consentono di acquistare giochi PS4 a meno di 10 euro, in particolare le produzioni giapponesi coinvolte nell'iniziativa A Tutto Giappone. Quali sono gli affari da non perdere? Ecco qualche suggerimento.

Partiamo con Shenmue 3 (qui la recensione), il terzo attesissimo capitolo dell'iconica serie creata da Yu Suzuki, che riprende la storia di Ryo Hazuki esattamente da dove l'avevamo lasciata, diversi anni fa, e lo porta a visitare nuovi scenari alla disperata ricerca dell'assassino di suo padre. Grazie agli sconti il gioco può essere vostro per appena 5,99€ anziché 29,99, ovverosia il prezzo più basso di sempre.

Abbiamo poi Nioh (qui la recensione), lo straordinario soulslike sviluppato da Team Ninja e ambientato in un Giappone feudale pieno di mostri e creature demoniache. Se siete abbonati a PlayStation Plus ma non avete fatto in tempo a ottenere il gioco gratuitamente, potete acquistarlo per soli 8,99€ anziché 19,99.

Siete alla ricerca di un'alternativa a Monster Hunter? La qualità e la personalità non sono esattamente le stesse, ma trovate in offerta sia God Eater 2: Rage Burst (qui la recensione) che God Eater 3 (qui la recensione), e i prezzi sono davvero interessanti: parliamo di 7,49€ anziché 49,99 per il secondo episodio e di 9,79€ anziché 69,99 per il terzo.

La serie Yakuza è ormai una presenza fissa quando si parla di promozioni legate ai giochi giapponesi, e grazie agli sconti di A Tutto Giappone potete recuperare per pochi spiccioli ben quattro capitoli su sette della lunga saga di Kazuma Kiryu: Yakuza Zero (recensione) a 8,99€ anziché 19,99, Yakuza Kiwami (recensione) a 7,99€ anziché 19,99, Yakuza Kiwami 2 (recensione) a 6,99€ anziché 19,99 se siete abbonati a PS Plus e infine Yakuza 6: The Song of Life (recensione) a 8,99€ anziché 19,99.

Nella lista dei titoli in promozione troviamo inoltre Ace Combat 7: Skies Unknown (recensione) a 9,79€ anziché 69,99, Mighty No. 9 (recensione) a 2,99€ anziché 19,99, JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven (recensione) a 9,79€ anziché 69,99 e One Punch Man: A Hero Nobody Knows (recensione) a 9,79€ anziché 69,99.