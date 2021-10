Netflix, aumento di prezzo per gli abbonamenti in Italia a partire da oggi

Netflix ha applicato un aumento di prezzo per gli abbonamenti in Italia a partire da oggi, 2 ottobre 2021. A essere interessati dal rincaro sono i due piani più costosi, Standard e Premium, che passano rispettivamente da 11,99€ a 12,99€ e da 15,99€ a 17,99€, mentre l'abbonamento base rimane fermo a 7,99€.

Insomma, dopo due buone notizie (nello specifico i giochi gratis su Android per gli abbonati e la ricca lista dei film e delle serie TV di ottobre 2021) arriva purtroppo un aggiornamento non proprio entusiasmante per i tanti utenti della piattaforma streaming.

L'aumento verrà applicato a tutti i nuovi abbonati a partire da oggi, mentre chi già dispone di un abbonamento riceverà una notifica della variazione di prezzo dal 9 ottobre, sia via e-mail che all'interno dell'app di Netflix, con un preavviso di 30 giorni.

"Il nostro obiettivo principale è offrire un'esperienza di intrattenimento che superi le aspettative dei nostri abbonati", ha dichiarato un portavoce della piattaforma.

"Stiamo aggiornando i nostri prezzi per riflettere i miglioramenti che apportiamo al nostro catalogo di film e di show e alla qualità del nostro servizio e, cosa ancora più importante, per continuare a dare più opzioni e portare valore ai nostri abbonati."

"Proponiamo diversi piani di abbonamento affinché ciascuno possa trovare l'opzione più soddisfacente per le proprie esigenze."