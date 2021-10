Age of Empires 4: il nuovo video è dedicato al Sacro Romano Impero

Microsoft ha pubblicato un nuovo video dell'attesissimo Age of Empires IV, dedicato al Sacro Romano Impero, una delle civiltà utilizzabili in gioco. Si tratta di una fazione specializzata nella fanteria, che dispone di unità religiose uniche capaci di dare grande supporto alle altre unità e alle fortificazioni. Trovate il filmato in testa alla notizia.

Age of Empires 4 è uno strategico in tempo reale a sfondo storico, figlio di una delle serie più amate del genere. In sviluppo ormai da anni, uscirà su PC il 28 ottobre 2021.

Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di Age of Empires IV, in cui abbiamo scritto:

Provato Age of Empires 4, abbiamo ancora più voglia di giocare la versione definitiva. La demo tecnica ci ha offerto solo una frazione di quelli che saranno i contenuti della versione finale, ma è stato un bel giocare, da cui abbiamo tratto la conclusione preliminare che si tratta di un RTS molto solido e realizzato con grande competenza. Forse guarda un po' troppo a Age of Empires 2, ma staremo a vedere se ciò alla lunga si rivelerà un bene o un male.