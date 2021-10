Timothy and the Tower of Mu sarà pubblicato da Playism e ha un anno d'uscita

Timothy and the Tower of Mu dello studio di sviluppo italiano Kibou Entertainment ha un editore: Playism, che lo pubblicherà nel 2022 su Steam, ovviamente per PC. Il gioco sarà tradotto in inglese, giapponese e cinese semplificato.

Attualmente è possibile scaricare su Steam una demo di Timothy and the Tower of Mu, che consente di testare il gioco.

Rivediamo il trailer di presentazione di Timothy and the Tower of Mu:

Riportiamo anche la storia che farà da sfondo all'azione: Il nonno di Timothy è morto. Le leggende raccontano di una torre così alta da perdersi tra le nuvole. Costruita da un dio, è capace di garantire l'esaudimento di un desiderio a chiunque riesca a raggiungere la cima. Facendosi coraggio, Timothy decide di affrontare questa ardua prova per ridare la vita a suo nonno. La Torre di Mu aspetta la sua prossima vittima.