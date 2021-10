PlayStation Store: FIFA 22 ed eFootball 2022

Su PlayStation Store si rinnova questa settimana la sfida tra FIFA 22 ed eFootball 2022 per il titolo di miglior simulazione sportiva. Certo, il confronto fra le due produzioni quest'anno non è come in passato, visto che Konami ha abbracciato una filosofia sostanzialmente diversa con un modello free-to-play da aggiornare nel corso del tempo. Fra le novità della piattaforma digitale Sony spiccano tuttavia anche svariate esperienze promettenti e attese, vedi ad esempio il racer arcade Hot Wheels Unleashed, con le sue micro-vetture e le piste acrobatiche, oppure il survival horror a tema fantascientifico Chernobylite, o ancora il solidissimo strategico Phoenix Point, disponibile con la ricca Behemoth Edition.

FIFA 22 FIFA 22, un primo piano di Mbappé Particolarmente attesa per via del debutto su PlayStation 5, la nuova edizione del calcio targato EA Sports si presenta di fronte al suo numeroso e appassionato pubblico con FIFA 22 (PS5, 79,99€; PS4, 69,99€), ed è subito spettacolo. Grazie alla tecnologia next-gen HyperMotion, il gioco può infatti vantare animazioni più varie e dinamiche, che cambiano in base alla situazione. Il gameplay messo a punto dagli sviluppatori risulta solido e convincente, ma sono soprattutto i numeri dell'offerta a lasciare il segno con la corposa modalità Carriera, i frenetici match di strada di Volta Football, l'immancabile esperienza di FIFA Ultimate Team e l'ampio contorno di campionati e coppe ufficiali. Tutti i dettagli nella nostra recensione di FIFA 22.

Hot Wheels Unleashed Hot Wheels Unleashed, le vetture si affrontano in una gara Le celebri automobiline americane sono le protagoniste di uno spettacolare gioco di guida arcade, Hot Wheels Unleashed (PS5 e PS4, 49,99€)! Sviluppato dal team italiano Milestone, questo titolo ci mette al comando delle più iconiche vetture della linea Mattel, nata nei lontani anni '60, all'interno di impegnative gare di velocità. Catapultati negli scenari più inusuali, su piste spesso dotate di sezioni speciali che includono salti, percorsi magnetizzati, giri della morte e altro ancora, dovremo trovare le traiettorie migliori e sfruttare il boost per mettere a segno i sorpassi necessari a tagliare il traguardo per primi. E con l'editor per i tracciati avremo modo di dare vita ai nostri circuiti personali da condividere con la community. La recensione di Hot Wheels Unleashed.