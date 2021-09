KeyWe: la recensione di un gioco cooperativo allegro e leggero

I kiwi di KeyWe

I kiwi di KeyWe possono essere personalizzati

Non siamo un kiwi, l'uccello simbolo della Neo Zelanda. Siamo un esserino piccolo e debole, ma - insieme al nostro amico - vogliamo diventare un grande postino. Una stazione cerca proprio in quel momento nuovi dipendenti, di qualsiasi dimensione e specie. Il nostro lavoro è tutto sommato semplice, se non fosse per il fatto che la postazione di lavoro è pensata per gli umani e anche solo spostare un pacco richiede parecchio impegno. Tutto questo, però, non ci fermerà.

La premessa narrativa, un po' assurda, ma allegra, è solo una scusa tramite la quale KeyWe (capito il gioco di parole?) crea una serie di livelli a tema postale che mescolano il puzzle e il platform con leggerezza.

KeyWe ci chiederà di svolgere vari compiti, all'interno di una serie di livelli a tempo divisi per stagione. Parliamo di compiti come digitare messaggi saltellando sui tasti di una grossa tastiera divisa in pezzi, comporre lettere incollando foglietti con pezzi di parole scritti sopra, impacchettare varie mercanzie con le giuste etichette e dividere la posta in arrivo e in uscita. Si tratta di compiti semplici, che chiedo solo di saltellare all'interno di un livello grande quanto una schermata, con una manciata di elementi in movimento di tanto in tanto.

Questi archetipi di missione si ripetono ancora e ancora, ma il team ha variato il ritmo di gioco il più possibile inserendo vari elementi di disturbo, come sabbie mobili che ci fanno affondare, rampicanti che premono tasti al posto nostro e ci catturano, oppure anche enormi insetti che spostano gli oggetti di cui abbiamo bisogno. Di fase in fase c'è sempre qualcosa di nuovo che renderà un poco diverso (e più complesso, ma mai troppo) completare i livelli con il punteggio massimo. A tutto questo si sommano una serie di mini-giochi aggiuntivi, come ad esempio un gioco musicale nel quale bisogna passare da uno strumento all'altro rimanendo a tempo con le indicazioni a schermo. Il nostro scopo è rimanere sotto certi tempi e ottenere così dei francobolli, una valuta che permette di acquistare elementi cosmetici per personalizzare il nostro kiwi.