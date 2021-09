Windows 11: la Dark Mode emette suoni pensati per farvi mantenere la calma

Le applicazioni e le notifiche di Windows 11 emettono effetti sonori differenti a seconda che utilizziate la Light o la Dark Mode, con quest'ultima che propone suoni pensati per farvi mantenere la calma.

Come spiegato da Microsoft il team di Windows 11 ha realizzato un nuovo sistema di suoni che andasse di pari passo con il nuovo design visivo, il tutto per garantire un'esperienza più rilassante, scegliendo effetti sonori più morbidi, che siano comunque in grado di notificare gli utenti in modo adeguato, ma senza risultare opprimenti.

Windows 11

Inoltre, la Light e la Dark Mode emettono suoni leggermente differenti. Gli effetti sonori sono gli stessi di base, ma quelli della modalità scura hanno tonalità più basse e risultano meno invasivi, il che dovrebbe aiutare gli utenti a rimanere concentrati su quello che stanno facendo. Potete farvi un'idea voi stessi sulle differenze tra i suoni della light e dark mode di Windows 11, grazie agli esempi proposti nell'articolo di BleepingComputer, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che Windows 11 sarà disponibile a partire dal 5 ottobre 2021. I PC pronti ad accoglierlo con installato Windows 10, riceveranno l'undicesima versione come aggiornamento gratuito. Nel frattempo un sito vi permette di testare alcune delle funzionalità del nuovo sistema operativo di Microsoft.