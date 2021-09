Windows 11: un sito consente di testarne alcune funzionalità

Windows 11 sta per arrivare e sarà installabile gratuitamente da chi possiede Windows 10 e un sistema che incontra i requisiti minimi. Intanto che aspettiamo il lancio del 5 ottobre 2021, che ne dite di testare il nuovo sistema operativo di Microsoft senza dover installare nulla? Per farlo basta andare sulla pagina web creata dallo sviluppatore Blue Edge, dove avrete modo di usare una replica di Windows 11.

Un'immagine del sito demo di Windows 11

Naturalmente non è l'intero sistema operativo. Ci mancherebbe. Si tratta di una demo che consente di valutare la nuova interfaccia grafica e in cui la maggior parte delle icone rimanda ad altre opere dello sviluppatore.

Immagine del Windows Store di Windows 11

Ciò non di meno è interessante farci un giro per ammirare la nuova grafica di finestre e icone, in attesa di poter mettere mano all'originale. Considerate che il sito è utilizzabile in qualsiasi browser, quindi in teoria anche i possessori di Mac e Linux possono toccare con mano l'opera del nemico (si scherza) senza troppi sforzi e senza sentirsi in colpa.

Per il resto vi ricordiamo che Microsoft ha da poco annunciato la data d'uscita di Windows 11 e ha spiegato come provare a installarlo pure in assenza dei requisiti giusti.