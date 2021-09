Marvel's Avengers: rimosso Denuvo dalla versione PC, caricamenti iniziali più rapidi

Square Enix e Eidos Montreal hanno pubblicato una nuova patch per Marvel's Avengers, che tra le altre cose rimuove il sistema anti-tamper Denuvo dalla versione PC. I risultati sono dei caricamenti iniziali più rapidi e la gioia di parte dell'utenza che poco sopporta il famigerato DRM.

La notizia in sé non è poi così sorprendente, visto il numero di giochi che dopo un certo periodo ha dismesso Denuvo, molti di Square Enix stessa. Pensate ad esempio a Life is Strange: Before the Storm e a Octopath Traveler di Square Enix, ma anche al più recente Resident Evil Village di Capcom. Il publisher dei Final Fantasy continuerà comunque a fare uso di Denuvo, che sarà anche nel futuro Guardiani della Galassia. Immaginiamo comunque che prima o poi sarà rimosso anche da quello.

Come sempre, Steam scaricherà automaticamente l'aggiornamento di Marvel's Avengers che toglie di torno Denuvo, quindi a voi non spetta di fare niente, a parte aspettare fiduciosi. Il peso della patch è di 1,8GB e, dopo l'installazione, le dimensioni dell'eseguibile del gioco vengono ridotte. Oltre a rimuovere Denuvo, la patch aggiunge una nuova serie di missioni multigiocatore e vari altri contenuti accessori. Per la nota di rilascio completa, cliccate qui.