Nintendo: gruppo musicale che canta a cappella, ha rifatto i suoni delle sue console

I MayTree, un gruppo musicale coreano che canta a cappella, ha riprodotto tutti i suoni di avvio delle console di Nintendo, anche alcune poco conosciute, in un video davvero divertente, pur molto breve (dura poco più di un minuto). Vediamolo:

La musica a cappella è quella realizzata senza l'ausilio di strumenti musicali. Si tratta di una delle più antiche forme musicali esistenti, anche se con gli anni è stata raffinata ed è diventata una vera e propria specializzazione.

Da notare che non è la prima volta che i MayTree cantano dei temi videoludici. In realtà scorrendo i video del loro canale YouTube è facile notare che i videogiochi siano tra i loro temi preferiti. Ad esempio hanno cantato i temi musicali di alcuni PES, quelli di League of Legends, quelli di Minecraft, quelli di Undertale e di tantissimi altri giochi. C'è anche uno splendido rifacimento del tema di Tetris (quello del Game Boy). Insomma, vale la pena di dargli uno sguardo perché sono davvero bravi.