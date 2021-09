Sol Cresta: data di uscita ufficiale annunciata da PlatinumGames

Durante la sua conferenza al BitSummit di Kyoto, Hideki Kamiya e Atsushi Inaba di PlatinumGames hanno svelato la data d'uscita ufficiale di Sol Cresta: il 9 dicembre 2021. Stiamo parlando di uno sparatutto verticale classico di tipo bullet hell. Nella stessa occasione è stato mostrato un nuovo video di gameplay del gioco, dedicato alla modalità storia.

Interessante il fatto che ci sia moltissimo parlato nel gioco. La storia che viene raccontata durante l'azione, scelta classica per titoli del genere, è stata scritta da Kamiya stesso. Comunque sia, volendo sarà possibile giocare a una modalità focalizzata interamente sull'azione.

Attualmente Sol Cresta è giocabile al BitSummit in un cabinato arcade. Se capitate da quelle parti fateci un giro.

Sol Cresta è in sviluppo per PS4, Nintendo Switch e PC. Quest'ultima versione sarà lanciata su Steam. Particolare la scelta di PlatinumGames di realizzare uno sparatutto classico, genere ormai seguito soltanto da un ristretta nicchia di persone anche in Giappone, dove comunque gli esponenti del genere non mancano.

Gli altri giochi di PlatinumGames in sviluppo sono la nuova IP Project GG, Babylon's Fall per Square Enix e Bayonetta 3 per Nintendo.