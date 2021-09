Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2 annunciato con trailer e data d'uscita ufficiale

In occasione della sua conferenza al BitSummit di Kyoto, Inti Creates ha annunciato Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2, spin-off della sua celebre saga di run'n'gun, pubblicando un trailer e svelando da subito la data d'uscita ufficiale: 27 gennaio 2022.

Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2 è in sviluppo per PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X e S, Xbox One e PC. Quest'ultima versione sarà disponibile solo su Steam. Da notare che il gioco sarà lanciato in contemporanea in tutto il mondo.

In Giappone Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2 avrà anche delle edizioni fisiche, ma solo per PS4 e Nintendo Switch. Inti Creates sta lavorando per averle anche in occidente, ma ancora non ci sono annunci in merito.

Il gioco racconta una storia parallela e indipendente ambientata in un mondo desertico abitato solo da robot. Se volete rendervi conto di cosa si tratta, guardate il video in testa alla notizia.