Cyberpunk 2077: video mostra la migliore grafica possibile a 4K RTX e DLSS 2.2, grazie a 50 mod

Cyberpunk 2077 si mostra in un video di Digital Dreams con oltre 50 mod. Grazie a una Nvidia RTX 3090, il gioco viene riprodotto a 4K, con RTX e DLSS 2.2. La qualità grafica è la migliore possibile, con impostazioni "estreme" secondo quanto indicato dai creatori del video.

Inoltre, questa versione di Cyberpunk 2077 utilizza un preset ReShade personalizzato chiamato "Beyond All Limits" (Oltre ogni limite) basato sul ReShade Pascal di Gilcher "Marty McFly". La somma del ray tracing hardware e degli effetti ray tracing del ReShade creano un effetto finale notevole, come potete vedere voi stessi nel video a inizio notizia.

Come detto, questa versione utilizza 50 mod (e più): per poter eseguire Cyberpunk 2077 a questa qualità è necessario un computer di tutto rispetto. Se però pensate di potercela fare, potete trovare le mod utilizzate su Nexusmod.

Cyberpunk 2077 è stato pubblicato con molteplici problemi, più o meno gravi a seconda della piattaforma. Nel corso dei mesi gli sviluppatori hanno lavorato (e ancora stanno lavorando) sul miglioramento del gioco. Inoltre, dovrebbe essere in arrivo un upgrade per PS5 e Xbox Series X|S, anche se non è assicurato che sia pronto in tempo per la fine del 2021.

Ricordiamo anche che multiplayer e nuovi DLC sono stati suggeriti da alcuni file di gioco di Cyberpunk 2077.

Digital Dreams ha da poco anche condiviso un video di Skyrim con oltre 1200 mod.