Cyberpunk 2077: multiplayer e nuovi DLC suggeriti da alcuni file di gioco

Come i fan di Cyberpunk 2077 sanno, il gioco di CD Projekt RED è single player. In passato era stata promessa una modalità multigiocatore, ma nel marzo 2021 il team di sviluppo ha affermato che il multiplayer è stato "riconsiderato". Ora, sono stati trovati nei file di gioco dell'update 1.3 alcuni indizi che puntano proprio al multigiocatore e a nuovi DLC.

La fonte di questa informazioni è Tyler McVicker che, nel proprio video, afferma che l'update 1.3 di Cyberpunk 2077 è uno scrigno del tesoro per i dataminer. La patch ha rielaborato in modo serio diverse componenti del motore di sviluppo, il Red Engine, e ha cambiato i riferimenti al multigiocatore. Precedentemente, il gioco includeva file su "CPO" (Cyberpunk Online) ma ora si parla di "Cyberpunk Multi". Secondo i dati di gioco, il "Multi" è uno stato di gioco differente dal single player, con ad esempio un proprio quest log. Secondo McVicker, tale cambiamento significa che il multiplayer è tornato in sviluppo. Sin dall'apertura del video, McVicker spiega che ci vorrà del tempo prima che tutto quello che è nascosto nell'update venga svelato.

Ovviamente si tratta di una considerazione di McVicker, che non possiamo confermare o smentire. CD Projekt RED non ha chiarito cosa voglia dire "riconsiderato", quindi non sappiamo di preciso quali siano i piani per il multiplayer di Cyberpunk 2077.

L'update 1.3, inoltre, include alcuni riferimenti che fanno intuire che il gioco riceverà altri DLC, come in realtà era già stato annunciato. I nuovi contenuti aggiuntivi si sono limitati a introdurre qualche elemento cosmetico (due giacche, un nuovo aspetto del personaggio di Keanu Reeves e una nuova macchina): un po' poco per molti appassionati. Speriamo che il secondo ottenga il consenso dei giocatori di Cyberpunk 2077.

