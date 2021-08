Mech Arena: Robot Showdown, la recensione dell'arena shooter per mobile

La formula non è insomma delle più originali, e anche in ambito mobile abbiamo visto decine di produzioni similari provare a portare a casa il risultato, costruirsi una base d'utenza solida e creare dunque una piattaforma in grado di sostentarsi attraverso le inevitabili microtransazioni , che in questo caso servono per accelerare la progressione e hanno per forza di cose dei risvolti pay-to-win .

La recensione di Mech Arena: Robot Showdown parla di enormi robot che si sfidano all'interno di diverse arene con l'obiettivo di conquistare punti di controllo oppure, semplicemente, di eliminarsi a vicenda finché una delle due squadre in campo non raggiunge il punteggio necessario a ottenere la vittoria.

Gameplay

Mech Arena: Robot Showdown, uno scontro diretto durante il match

Sono appunto queste derive del modello freemium a mettere un po' i bastoni fra le ruote di Mech Arena: Robot Showdown, perché al di là di tali aspetti, che cominciano a farsi sentire pur in maniera lieve dopo le prime ore, il titolo sviluppato da Plarium Global è davvero, davvero solido. Anzi, per dirla tutta, è sorprendente come tutti gli elementi si incastrino alla perfezione per dar vita a un'esperienza oltremodo piacevole.

Si parte con un unico mech, ma il nostro roster alla fine potrà contare su cinque differenti modelli che avremo modo di personalizzare e potenziare come meglio crediamo, e che rappresentano di fatto la nostra "energia" durante i match: quando tutti i nostri robot saranno stati distrutti, per noi sarà il game over. Prima di arrivare alla resa, tuttavia, potremo giocarcela sfruttando l'equipaggiamento e le abilità speciali di ognuno di essi.

Il sistema di controllo touch, pressoché perfetto, presenta uno stick analogico virtuale riposizionabile nella parte sinistra dello schermo e la possibilità di ruotare la visuale a piacimento agendo invece sulla parte destra, dove si trovano i pulsanti per aprire il fuoco con entrambe le armi montate sulle braccia del mech oppure con solo una di esse. Qui subentra infatti il concetto di ricarica indipendente, che può fare la differenza fra la vittoria e la sconfitta in uno scontro diretto.

Non c'è insomma il fuoco automatico nel momento in cui si inquadra un bersaglio, ma considerati i ritmi piuttosto cadenzati dell'azione ciò non rappresenta un problema. Per darvi un'idea, Mech Arena: Robot Showdown è più vicino a World of Tanks Blitz che non a un qualsiasi hero shooter competitivo, dunque non vi troverete a schivare rapidamente i colpi bensì a spostarvi (spesso lentamente!) dietro un riparo per evitare di subire troppi danni.