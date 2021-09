Big Rumble Boxing: Creed Champions, la recensione di un discreto arcade

In questa recensione di Big Rumble Boxing: Creed Champions scopriremo come gli autori hanno cercato di condensare in un unico videogioco tutta l'essenza della nobile arte e la spettacolarità delle saghe di Rocky e Adonis Creed.

Che siate o meno avvezzi alla boxe, è impossibile non conoscere una saga leggendaria come quella di Rocky Balboa e di tutti gli iconici personaggi che girano intorno alle vicende dello "Stallone Italiano". Questo Big Rumble Boxing: Creed Champions vuole essere un tributo "caciarone" alla storia dei film dando un tono scanzonato e autoreferenziale alle varie scazzottate che tanto abbiamo imparato ad amare al cinema.

Insomma tra righe di dialogo e combattimenti storici ci troveremo ad usare 20 personaggi in tutto, per un totale di circa 100-110 incontri. Da notare che non sono presenti solo i protagonisti delle 2 saghe, ma anche personaggi secondari che sono comparsi per un breve lasso di tempo all'interno dei vari film. Per sbloccarli tutti dovrete completare il gioco con i 10 personaggi che vi metterà a disposizione all'inizio oppure combattere nella modalità versus ed ottenere la licenza da sbloccare combattendo contro ogni singolo avversario.

Sicuramente il lato migliore di tutta la saga di Rocky è la narrazione, una storia strappalacrime e struggente che accompagna i nostri protagonisti da oramai 4 decadi. Gli sviluppatori hanno deciso, giustamente, di suddividere le vicende di ogni singolo personaggio all'interno dell' Arcade mode , dando così modo di rivivere la vita di Rocky, Apollo, Ivan, Adonis e di tanti altri personaggi che hanno fatto la storia della saga. Gli incontri sono tutti quelli che i fan ricordano ed in certi casi ci sono anche delle curiose e benvenute sorprese come ad esempio un combattimento tra Rocky ed Adonis che ovviamente non sarebbe possibile tranne che in un immaginifico pensiero. Tra un match e l'altro, a parte le narrazione tramite semplici dialoghi a schermo dei personaggi, avremo la possibilità di allenarci nelle palestre senza però un vero e proprio scopo. Avremmo preferito di gran lunga che questi intermezzi ci dessero buff o debuff a seconda dell'esito dell'allenamento.

Gameplay semplice ma soddisfacente

I protagonisti di Big Rumble Boxing: Creed Champions

Dal punto di vista prettamente tecnico, BRB:CC è decisamente semplice da giocare, ma difficile da padroneggiare. Essendo una via di mezzo tra un arcade ed uno sportivo (anche se siamo lontani dalla simulazione) ha delle dinamiche semplici con delle sfumature più tecniche.

Premendo Y utilizzeremo l'attacco base che può essere lanciato in combo da 4 colpi. A seconda della direzione premuta prima del primo o dell'ultimo colpo avremo a disposizione delle combo differenti. Con la X invece si attiverà il colpo speciale del nostro personaggio, personalizzato a seconda del lottatore scelto. B, invece, ci permetterà di schivare o effettuare uno scatto in avanti o indietro, fondamentale per sfuggire o incalzare l'avversario. Per ultimo il tasto A che serve per effettuare una "presa" imparabile dopo la quale verrà scagliato un colpo. Tutti gli attacchi vanno a diminuire la barra della parata, effettuabile tramite la pressione del tasto ZR. Una volta subiti troppi colpi in parata subiremo uno sfinimento che ci lascerà inermi agli attacchi dell'avversario per un breve lasso di tempo.

Si sa che l'attacco è la miglior difesa e in Big Rumble Boxing: Creed Champions, colpendo il nemico senza che si pari, andremo a caricare la barra della special move, un colpo speciale attivabile con la pressione del tasto ZL che permetterà di infliggere un danno discretamente elevato al nostro avversario di ring. Normalmente sarebbe un colpo imparabile, ma anche il gioco ci consiglia di non utilizzarlo troppo spesso per primi perché è contrattaccabile con un altra special move lanciata una frazione di secondo dopo la fine dell'animazione di partenza.

Tutto questo è la base degli incontri, ma c'è un piccolo particolare. Noi abbiamo giocato tutto il tempo a difficoltà "novellino" Perché anche solo alla modalità intermedia, il gioco è estremamente punitivo. Non che sia un male doversi abituare alle meccaniche di un picchiaduro, ma forse un piccolo bilanciamento verso il basso non avrebbe fatto male a nessuno.