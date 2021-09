Gran Turismo Sport: aggiornamento in arrivo, data di uscita svelata da Polyphony

Polyphony Digital ha annunciato che è in arrivo un nuovo aggiornamento per Gran Turismo Sport, questa settimana. Precisamente, la data di uscita è il 9 settembre, tra le 10:00 e le 12:00 ora italiana. Attualmente non sono state condivise altre informazioni a riguardo.

La data di uscita dell'aggiornamento di Gran Turismo Sport è però vicina al PlayStation Showcase dedicato a PS5 e PS4, durante il quale potrebbe esserci spazio per nuove informazioni legate a Gran Turismo 7. Ricordiamo infatti che, pur non avendo abbandonato il vecchio capitolo, il team è concentrato soprattutto sul nuovo gioco, attualmente senza una data di uscita precisa.

Gran Turismo Sport

Per quanto riguarda l'aggiornamento di Gran Turismo Sport, la mancanza di un'immagine teaser - tipicamente condivisa da Kazunori Yamauchi - fa pensare che questo update non introdurrà una nuova auto ma proporrà solo delle correzioni per la Sport Mode.

Nelle ultime settimane, i giocatori online più regolari hanno notato che le punizioni per i contatti con altre auto sono diminuite. È possibile che l'aggiornamento di Gran Turismo Sport sia dedicato al questo. Per scoprirlo, dovremo attendere un paio di giorni.

Infine, vi ricordiamo che poco tempo fa è arrivato l'update 1.66 di luglio 2021 con un'auto gratis.