Forza Horizon 5: novità sulla campagna nella diretta "Let's Go!" di oggi pomeriggio

Playground Games ha annunciato una nuova presentazione della serie Let's GO dove verranno svelati dettagli e novità della campagna di Forza Horizon 5. L'appuntamento è fissato alle ore 19:00 italiane di oggi, 7 settembre.

La diretta dunque ci offrirà un primo assaggio delle numerose attività che potremo svolgere nell'immensa mappa messicana di Forza Horizon 5, nonché sulle novità dell'Horizon Festival. Se non riuscirete a seguire l'evento dal vivo, niente paura: come al solito troverete tutte le novità presentate da Playground Games sulle pagine di Multiplayer.it!

Come detto in precedenza la nuova presentazione Let's Go di Forza Horizon 5 sarà alle 19:00 di oggi, martedì 7 settembre. Potrete seguire l'evento sul canali ufficiali YouTube e Twitch della serie Forza.

Vi ricordiamo che Forza Horizon 5 sarà disponibile dal 9 novembre per PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Come tutte i titoli first party di Microsoft, il racing arcade sarà disponibile fin dal giorno di lancio su Xbox Game Pass. Potete ingannare l'attesa leggendo la nostra anteprima della nuovo titolo di Playground Games.

Nel frattempo nei giorni scorsi gli sviluppatori hanno svelato la lista delle Porsche che sarà possibile guidare in Forza Horizon 5 e nuovi dettagli sulla modalità Event Lab.