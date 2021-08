Forza Horizon 5: Event Lab è così ampio da mettere a disagio Playground Games

Tra le novità introdotte da Forza Horizon 5 c'è un notevole potenziamento di Event Lab, la modalità che consente ai giocatori di creare degli eventi completamente personalizzati, che offre così tante possibilità diverse da rendere Playground Games alquanto preoccupati di quello che potrebbe venire fuori.

Come abbiamo riferito in precedenza, Event Lab consentirà di creare veri e propri minigiochi, dando ai giocatori la possibilità di stabilire nuove regole e piazzare asset ed elementi di gioco a piacere con una notevole libertà creativa, molto maggiore di quanto era disponibile in precedenza.

In un'intervista a IGN durante la Gamescom 2021, il creative director Mike Brown ha riferito che questa grande libertà creativa donata ai giocatori rende Playground "un po' nervosa perché consente di creare praticamente qualsiasi cosa", dunque anche cose un po' troppo fuori dagli schemi.

Questa capacità di spaziare in ambito creativo può portare alla costruzione di soluzioni di gioco che, di fatto, non hanno senso o che possono confondere i giocatori. Tra l'altro, Playground Games ha riferito anche di sperare fortemente che i giocatori non si rendano conto degli algoritmi di creazione che funzionano nel backend del gioco all'interno della modalità Event Lab, per evitare che possano sfruttarli in modo da influire troppo sull'andamento del gioco di base e sviare dalle regole principali.

In ogni caso, Brown ha spiegato che le caratteristiche che saranno presenti al lancio in Event Labs non sono definitive ma solo una parte di quelle previste, con altre aggiunte che verranno applicate più avanti nel tempo, attraverso ulteriori aggiornamenti che amplieranno le opzioni di gioco. Per altre informazioni, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Forza Horizon 5 alla Gamescom 2021.