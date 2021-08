Metal Gear Solid 1 e 2 e altri titoli classici di Konami aggiornati su GOG con delle novità

Konami ha aggiornato i suoi titoli classici in vendita su GOG.com, tra i quali Metal Gear Solid 1 e 2, per introdurre un'importante novità: il supporto per i controller più moderni. Non solo, perché i tasti di default sono stati rimappati e ora non c'è più bisogno di configurarli per avere tutte le funzioni più importanti posizionate comodamente.

I titoli che sono stati aggiornati sono:

I controller di cui è stato aggiunto il supporto sono: il DualSense di PS5, il DualShock 4 di PS4, il controller Xbox di Xbox One X/S e il Nintendo Switch Pro controller di Nintendo Switch.

Da notare che attualmente tutti i titoli sono venduti con uno sconto del 20%. Quale momento migliore per acquistare quelli che vi mancano e giocarli in tutta tranquillità?