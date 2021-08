PS5 e PS4 hanno dei giochi da togliere il fiato, secondo il nuovo spot

Sony ha pubblicato un nuovo spot dedicato ai giochi di PS4 e PS5, che secondo lo slogan usato sarebbero così belli da togliere il fiato. Lo spot è fatto di un montaggio di sequenze di gameplay di alcuni titoli famosissimi, come ad esempio Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Hogwarts Legacy, Deathloop, Forspoken e Ghostwire: Tokyo, tanto per citarne qualcuno.

A ogni sequenza di gioco viene associato un sentimento o uno stato d'animo. L'effetto complessivo è davvero riuscito, considerando sempre che stiamo parlando di una pubblicità. Trovate il filmato in testa alla notizia.

Da specificare, per quei due o tre che non lo sapessero, che non tutti giochi mostrati sono già disponibili. Ad esempio di Horizon Forbidden West è stato da poco annunciato il rinvio al 2022, mentre della data di uscita di Hogwarts Legacy non si sa ancora nulla. Altri titoli, come Deathloop, sono invece imminenti e altri ancora sono già giocabili, per la gioia di tutti.