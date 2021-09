Call of Duty Vanguard: seguite l'evento di presentazione del multiplayer e della beta con noi

Manca ormai pochissimo al 5 novembre 2021, giorno nel quale Call of Duty Vanguard arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Per questo motivo Activision ha deciso di organizzare il prossimo 7 settembre un evento di reveal dell'atteso multiplayer del gioco, nel quale sarà svelato anche tutto quello che c'è da sapere sull'attesissima beta. Seguite l'evento su Twitch sul canale di Multiplayer.it a partire dalle 18:00, tradurremo e commenteremo in diretta tutto quello che Sledgehammer racconterà.

La Beta di Call of Duty: Vanguard si svolgerà in due weekend: da venerdì 10 settembre a lunedì 13 settembre e da giovedì 16 settembre a lunedì 20 settembre. Il primo weekend, ovvero dal 10 al 13 settembre, sarà riservato agli utenti PlayStation che avranno effettuato il pre-ordine del gioco.

Per tutte le informazioni, andare sul sito ufficiale della Beta di Call of Duty Vanguard.

Il secondo weekend sarà una Beta completa aperta per gli utenti PlayStation. Per accedere ai primi due giorni della Beta (16 e 17 settembre), gli utenti di altre piattaforme dovranno prenotare il gioco. La Beta aperta sarà disponibile su tutte le piattaforme da sabato 18 settembre alle 19:00 di lunedì 20 settembre.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell'Alpha di Call of Duty Vanguard e di Collina dei campioni, una modalità di gioco multi-mappa e con più vite in stile torneo, in cui tattica e strategia vanno oltre la pressione del grilletto. Non vediamo quindi l'ora di approfondire queste prime impressioni in questa nuova sessione di prova.