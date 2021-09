Xbox Series X in vendita dalle 19:00 di oggi su Microsoft Store Italia

Microsoft ha comunicato ufficialmente che a partire da oggi, alle 19:00 ora italiana, sarà di nuovo in vendita Xbox Series X su Microsoft Store Italia. La comunicazione ufficiale afferma che ci saranno "solo pochi pezzi disponibili".

Per poter acquistare una Xbox Series X su Microsoft Store, dovete andare a questo indirizzo. Alle 19:00, dovrebbe essere di nuovo disponibile il modello classico di Xbox Series X.

In questo momento, su Microsoft Store è già possibile acquistare una Xbox Series S, con anche una decina di euro di sconto. Come potete vedere voi stessi, invece, il modello di Xbox Series X - Halo Infinite Limited è esaurito: sulla base della comunicazione di Microsoft, non crediamo che questo tornerà disponibile alla vendita, almeno non quest'oggi.

Xbox Series X in versione Halo Infinite Limited

Il mercato console fatica a rimanere dietro alla richiesta dei giocatori. PS5 e Xbox Series X sono spesso esaurite, a causa della limitata quantità di componenti disponibili per la produzione. Le due console stanno comunque ottenendo successo.

Con l'arrivo dell'autunno e del periodo natalizio, Xbox Series X e PS5 saranno molto richieste, anche grazie all'uscita di vari nuovi giochi. Nel caso di Microsoft, Halo Infinite e Forza Horizon 5 saranno probabilmente i più richiesti dal pubblico console. Diteci, coglierete l'occasione per acquistare una Xbox Series X?