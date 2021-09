No Man's Sky: valutazione su Steam diventa "Perlopiù positiva" dopo cinque anni

Dopo cinque anni, la valutazione di No Man's Sky su Steam è diventata "Perlopiù positiva". L'informazione è stata condivisa da Sean Murray stesso, capo di Hello Games, sviluppatore. "Perlopiù positiva" equivale a un 70% di recensioni positive.

Ancora più precisamente, sappiate che stiamo parlando delle votazioni totali. Steam divide la valutazione tra "recenti" e "tutte le valutazioni". Quelle recenti (ultimi 30 giorni) sono "Molto positive", precisamente 92% positive. Quelle totali, invece, erano sempre rimaste tra il negativo e il medio. La motivazione, ovviamente, è il gran numero di recensioni negative pubblicate dagli utenti Steam nel primo periodo del gioco, che aveva pesantemente deluso le aspettative.

No Man's Sky si è evoluto di anno in anno, con Hello Games sempre attiva nella correzione di problemi e nell'ampliamento del gioco con espansioni gratuite, tra le quali figura anche la recente Frontiers, che ha anche ricevuto l'update 3.62.

Questo cambiamento dimostra come sia possibile per un team di sviluppo farsi perdonare grazie al proprio duro lavoro. Ovviamente, non cancella il fatto che il gioco sia stato presentato in un modo non esattamente adeguato rispetto a quanto poi è stato trovato nell'avventura finale. Diteci, No Man's Sky vi piace, oppure anche dopo anni non vi convince?