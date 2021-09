I migliori giochi PS5, PC, Xbox Series X e Switch in uscita nel mese di settembre 2021

Andiamo verso l'autunno con alcune interessanti uscite su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Tra i più attesi la Director's Cut di Death Stranding per PS5, Lost Judgment e Kena: Bridge of Spirits. All'ultimo minuto si è aggiunto anche eFootball (PES 2022), in uscita il 30 settembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e mobile.

Ecco i migliori giochi PS5, PS4, PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S in uscita a settembre 2021.