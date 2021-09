Michael K. Williams, morto l'attore di Irish di Battlefield e The Wire

Micheal K. Williams, star del cinema e della TV, è morto all'età di 54 anni. L'attore di The Wire e Irish di Battlefield è stato trovato senza vita nel suo appartamento a New York.

Stando a quanto riportato dai media statunitensi, il corpo dell'attore è stato trovato privo di sensi nella sua casa a Brooklyn dalla nipote nella giornata di ieri. L'appartamento era in ordine e gli inquirenti escludono un caso di omicidio. Al momento l'unica ipotesi delle autorità è quella di decesso per overdose.

"Siamo sconvolti dalla notizia della morte di Michael Kenneth Williams, un membro della nostra famiglia da più di vent'anni", si legge in un comunicato di HBO. "Il mondo lo conosce per il suo immenso talento come artista, noi sappiamo che Michael era anche un grande amico amatissimo da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorarci. Mandiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia per la loro perdita."

Micheal K. Williams

Williams era noto principalmente per il ruolo di Omar Little nella serie tv "The Wire" e per quello di Chalky White di "Boardwalk Empire". Nel mondo videoludico era noto per aver interpretato il Sgt. Kimble "Irish" Graves di Battlefield 4 e Battlefield 2042, nonché il talent agent Archie Baldwin in NBA 2K21. In passato è stato anche un ballerino di successo, collaborando con artisti del calibro di Madonna.

Williams non ha mai fatto segreto dei suoi problemi di dipendenza. Durante le riprese di "The Wire" aveva ammesso che il personaggio di Little, che deruba i trafficanti di stupefacenti, aveva avuto delle conseguenze nella sua vita reale. Williams rimane candidato agli Emmy 2021 come miglior attore non protagonista in una serie drammatica per il ruolo di Montrose Freeman in Lovecraft Country.