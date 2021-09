Forza Horizon 5 includerà quasi 30 Porsche, ecco la lista completa

Forza Horizon 5 includerà al lancio quasi 30 diversi modelli di Porsche , e Playground Games ha appena pubblicato la lista completa delle vetture in questione. Eccola:

Come vi abbiamo raccontato nell'anteprima del gameplay di Forza Horizon 5, i numeri di questo nuovo episodio sono davvero impressionanti e l'elenco delle Porsche non è che una parte del totale delle vetture disponibili.

Con oltre 400 auto e un'ambientazione estremamente ampia e varia, il gioco in arrivo il 9 novembre in esclusiva su PC, Xbox Series X|S e Xbox One potrà intrattenervi molto a lungo: questo è poco ma sicuro.