Pokémon Unite - Guida a Blastoise: le mosse e build migliori

In questa guida di Pokémon Unite faremo una panoramica delle abilità e le build migliori per Blastoise.

Blastoise è finalmente disponibile su Pokémon Unite, completando così il terzetto degli starter della prima generazione di Pokémon assieme a Charizard e Venusaur. Il Pokémon testuggine è disponibile dal 1 settembre grazie all'update 1.1.1.7 di Pokémon Unite e rappresenta la categoria dei Difensori, ovvero Pokémon che hanno l'obiettivo di proteggere i compagni di squadra e le porte dagli assalti avversari. In questa guida di Pokémon Unite vi offriremo una panoramica delle abilità e le build migliori per Blastoise.

Panoramica e abilità Pokémon Unite, Blastoise Potrete aggiungere Blastoise ai vostri ranghi acquistando la sua licenza presso lo Unite Battle Committee al prezzo di 8.000 monete Aeos o per 460 gemme Aeos. Si tratta di un investimento importante, quindi se non siete certi che il Pokémon testuggine faccia al caso vostro di seguito troverete una panoramica delle sue mosse e abilità. Se siete a corto di risorse, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra guida di Pokémon Unite su come ottenere Aeos coins e le altre valute velocemente. Blastoise, come già accennato, in precedenza è un Pokémon Difensore dotato sia di mosse a distanza che a medio-corto raggio (a seconda degli upgrade che sceglierete durante la partita). È dotato di ottima resistenza e di una più che discreta potenza d'attacco. Le sue mosse possono stordire e rallentare gli avversari e sono ottime sia per impedire la fuga di un nemico che per dare man forte ai compagni durante uno scontro di gruppo. Inizierà la partita come Squirtle, per poi evolversi in Wartotle al livello 5 e infine in Blastoise al livello 9. Di seguito trovate una panoramica delle mosse e abilità del Pokémon. Le mosse, abilità passive e Unite Move di Blastoise Con Water Gun Blastoise spara un getto d'acqua, respingendo l'avversario e diminuendo la sua velocità di movimento per un breve periodo. Al livello 5 questa mossa si trasforma in: Hydro Pump : l'iconica Idropompa di Blastoise. Con questa mossa il Pokémon emette un potente getto d'acqua che respinge i malcapitati che vengono colpiti. Ha un raggio leggermente più grande di Water Gun. L'upgrade del livello 11 incrementa ulteriormente i danni della mossa.

: l'iconica Idropompa di Blastoise. Con questa mossa il Pokémon emette un potente getto d'acqua che respinge i malcapitati che vengono colpiti. Ha un raggio leggermente più grande di Water Gun. L'upgrade del livello 11 incrementa ulteriormente i danni della mossa. Water Spout: spruzza un getto d'acqua che colpisce nel punto designato, infliggendo danni ad area. La velocità dei Pokémon colpiti viene ridotta per un breve periodo di tempo. L'upgrade del livello 11 incrementa ulteriormente i danni della mossa. Con Skull Bash il Pokémon carica a testa a bassa un avversario e lo stordisce per un breve periodo di tempo. Al livello 7 questa mossa si trasforma in: Surf : Blastoise carica in avanti cavalcando un'onda acqua, respingendo gli avversari e lasciandoli incapaci di agire per un breve lasso di tempo. L'utilizzatore è immune agli effetti secondari delle mosse avversarie e i malus durante l'esecuzione e può saltare in una direzione specifica al termine della stessa. L'upgrade di livello 13 garantisce uno scudo durante l'esecuzione della mossa che riduce i danni subiti.

: Blastoise carica in avanti cavalcando un'onda acqua, respingendo gli avversari e lasciandoli incapaci di agire per un breve lasso di tempo. L'utilizzatore è immune agli effetti secondari delle mosse avversarie e i malus durante l'esecuzione e può saltare in una direzione specifica al termine della stessa. L'upgrade di livello 13 garantisce uno scudo durante l'esecuzione della mossa che riduce i danni subiti. Rapid Spin: Attivandola il Pokémon si rintana nel suo guscio e inizia a roteare, infliggendo danni a chiunque entri nel raggio di azione della mossa. Per tutta la sua durata Surf e Hydro Pump hanno metodi di esecuzione differenti, diventando attacchi ad area, così come gli attacchi normali. Inoltre riduce il tempo di ricarica di Hydro Pump. L'upgrade di livello 13 riduce i danni ricevuti durante l'esecuzione. Hydro Typhoon è la Unite Move di Blastoise. Attivandola il Pokémon emette un potentissimo getto d'acqua mentre ruota su stesso, infliggendo danni ingenti a 360° e respingendo qualsiasi avversario colpito. Inoltre durante l'esecuzione il Pokémon sarà protetto da uno scudo. L'abilità passiva di Blastoise è Torrent, che aumenta l'attacco e l'attacco speciale se i punti vita del Pokémon sono al 50% o meno. L'attacco base di Blastoise e un piccolo getto d'acqua dalla distanza. Il terzo colpo di fila diventa un attacco potenziato, che infligge danni nel tempo e rallenta la velocità di movimento dell'avversario colpito.