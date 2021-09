Psychonauts 2 è il gioco del mese di agosto 2021

Evidentemente, in molti non sono più di questo avviso e agosto 2021 è stato caratterizzato da un vero e proprio bombardamento di giochi, appartenenti a generi e tipologie di produzioni molto diverse tra loro ma per questo ancora più interessanti. Considerando anche la Gamescom 2021 piazzata al suo interno, il mese appena concluso non ha rappresentato affatto quello stacco dal ritmo forsennato che ci saremmo aspettati, rivelandosi un periodo ricco di novità sia dal punto di vista di notizie e nuovi annunci, sia proprio per quanto riguarda l'uscita dei giochi, che hanno raggiunto in grande quantità il mercato nelle scorse settimane, dimostrando ancora una volta come questo possa essere anzi un momento particolarmente strategico per lanciare dei titoli, lontani dal trambusto dell'autunno.

Per il resto, però, c'è da dire che il mese è stato decisamente ricco di novità, cosa piuttosto sorprendente se si pensa che è il mese estivo per antonomasia, quello in cui solitamente c'è un vero e proprio stacco dalle attività produttive e non, compreso il videogiocare.

Non succede spessissimo, ma agosto 2021 è stato uno di quei momenti per cui redazione e lettori sono risultati perfettamente d'accordo sull'elezione del gioco del mese , con il titolo che è andato senza alcuna incertezza a Psychonauts 2 . D'altra parte, l'uscita del gioco Double Fine ha rappresentato una sorta di evento speciale, considerando la lunga e travagliata storia che ha caratterizzato il titolo in questione e il fatto che questo poi alla fine abbia anche mantenuto - e per certi versi superato - le promesse fatte all'epoca è motivo di grande gaudio per tutti.

Per trovare il terzo classificato bisogna scendere di molto in termini di quantità di punti raccolti nella votazione: si tratta di Fantasian , che emerge forse un po' a sorpresa da questa votazione redazionale. Il nuovo JRPG di Hironobu Sakaguchi e Mistwalker è in effetti un piccolo capolavoro nel suo genere, forse una delle migliori interpretazioni in assoluto di questo tipo di gioco, inteso nella sua accezione più classica possibile. Come un vero Maestro d'altri tempi, Sakaguchi ha confezionato un titolo prezioso in maniera particolarmente artigianale, avendo come unico limite (ma anche fortuna, vista la possibilità offerta) la distribuzione esclusiva su Apple Arcade che forse preclude palcoscenici più vicini al gioco in questione. Al di fuori del podio solo Grime si stacca dal fondo, mentre agli altri finiscono briciole di voti.

Nessun dubbio è emerso dalla votazione interna alla redazione , con Psychonauts 2 che è risultato subito il vincitore a mani basse, praticamente doppiando il secondo classificato, forte anche dell'ottima recensione pubblicata su queste pagine . Tra i tanti amanti del primo capitolo e chi semplicemente si è fatto travolgere dal carisma di Raz e di questo secondo capitolo, quasi tutti hanno piazzato il gioco Double Fine in cima alle preferenze del mese, sebbene ci siano stati comunque altri titoli decisamente degni di nota. A seguire, in seconda posizione anche se molto defilato rispetto al primo, Humankind si è difeso davvero molto bene, a dimostrazione di come lo strategico 4X di Amplitude Studio sia riuscito a conquistare una bella quantità di persone da queste parti, l'unico in grado di avvicinarsi a Psychonauts 2, pur rimanendone decisamente distante.

La scelta dei lettori

Ghost of Tsushima: Director's Cut ha conquistato la seconda posizione nel sondaggio dei lettori

Anche il risultato del sondaggio diffuso ai lettori di Multiplayer.it è estremamente netto nel consegnare la vittoria a Psychonauts 2. Non capita spesso, in effetti, che un gioco superi il 50% delle preferenze, a meno che non si tratti proprio di un titolo di enorme richiamo, ma il gioco di Tim Schafer e soci è riuscito facilmente nell'intento. Su questo aspetto, gli utenti sono rimasti coerenti con il risultato che era emerso dal sondaggio sul gioco più atteso di agosto, che risultava essere proprio il titolo di Double Fine, rimosso per forza di cose Kena: Bridge of Spirits in quanto rimandato all'ultimo momento. È evidente che Psychonauts 2 ha infine convinto anche alla prova del controller, ed è questa la cosa che conta maggiormente. In seconda posizione, ma raccogliendo meno della metà dei voti, non poteva mancare Ghost of Tsushima: Director's Cut.

L'action game a mondo aperto di Sucker Punch è indubbiamente uno dei giochi preferiti dagli utenti del sito, che non hanno certamente disdegnato questa nuova edizione next gen ed espansa con l'aggiunta della nuova isola esplorabile di Iki, in grado di donare qualche ora in più alla storia principale.

Twelve Minutes ha ottenuto grandi consensi, grazie anche alla sua originalità

Certo, non ha lo stesso impatto della sua uscita originale, ma resta comunque un titolo di grande importanza con l'arrivo su PS5. Per trovare il terzo classificato dobbiamo scendere nettamente fino alla singola cifra percentuale, e arriviamo a un pari merito tra Humankind e Twelve Minutes, due dei giochi indubbiamente più interessanti di agosto 2021. Lo strategico ha fatto grandi conquiste presso la redazione, ma anche la strana avventura di Luis Antonio è riuscita ad affascinare un po' tutti, pur non essendo propriamente un gioco facilmente apprezzabile da chiunque.