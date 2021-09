PlayStation Plus, settembre 2021: Hitman 2, Predator e Overcooked!

L'aggiornamento di settembre 2021 porta nel catalogo di PlayStation Plus tre nuovi giochi: Hitman 2, Predator: Hunting Grounds e Overcooked! All You Can Eat.

PlayStation Plus è protagonista a settembre 2021 di un aggiornamento corposo e interessante, caratterizzato in primo luogo dall'arrivo dell'action stealth Hitman 2: si tratta del secondo capitolo della serie targata IO Interactive con protagonista l'infallibile Agente 47. L'update include inoltre Predator: Hunting Grounds, l'esperienza multiplayer asimmetrica basata sulla celebre saga cinematografica, in cui un giocatore veste i panni del Predator e gli altri cercano di sopravvivere alle sue sortite; e Overcooked! All You Can Eat, la versione definitiva del colorato e divertente party game culinario.

Hitman 2 Hitman 2, l'Agente 47 ammira un meraviglioso paesaggio prima di passare all'azione Accantonata la struttura episodica della prima stagione, Hitman 2 si presenta con una formula tradizionale, che propone fin da subito tutti i contenuti di un sequel certamente conservativo in termini di meccaniche, ma ancora più sfaccettato e creativo dal punto di vista dei modi e delle opportunità a cui il letale protagonista dell'avventura può ricorrere per eliminare le sue vittime. Gli scenari che potremo visitare sono in questo caso sei, tutti molto differenti: una casa sulla spiaggia in Nuova Zelanda, un affollatissimo autodromo a Miami, il caratteristico villaggio di Santa Fortuna, le strade gremite di persone di Mumbai, la pacifica e isolata Whittleton Creek e infine l'Isola di Sgail. All'interno di ognuna di queste mappe dovremo raggiungere obiettivi molto specifici e farlo nella maniera più silenziosa possibile. Un elemento chiave del gameplay di Hitman 2 sono ancora una volta i travestimenti: l'Agente 47 può mettere fuori combattimento chiunque e indossare i suoi indumenti così da ottenere i permessi necessari ad accedere a zone precluse al pubblico, acquisendo permessi sempre più restrittivi fino a individuare la preda di turno, studiarne le mosse e comprendere qual è il modo migliore per eliminarla. A fare da contorno a questo impianto così ben collaudato, assolutamente votato alla rigiocabilità, troviamo una serie di ulteriori contenuti: i Bersagli Elusivi, incarichi estemporanei che non ammettono errori; la modalità Sniper Assassin, per eliminazioni di precisione dalla grande distanza; e infine il Ghost Mode, con un multiplayer competitivo in stile asincrono in cui due giocatori provano a completare per primi la stessa missione. La recensione di Hitman 2.

Predator: Hunting Grounds Predator: Hunting Grounds, il cacciatore alieno si prepara a mietere una vittima Basato sulla celebre saga cinematografica, Predator: Hunting Grounds prova a riproporre le meccaniche multiplayer asimmetriche degli horror game più in voga per catapultarci all'interno di entusiasmanti match in cui un utente controlla il Predator, appunto, mentre gli altri giocatori vestono i panni di altrettanti soldati incaricati di trovarlo ed eliminarlo... o quantomeno sopravvivere il più a lungo possibile. Sulle prime l'esperienza si rivela interessante, specie quando capita di controllare il potentissimo guerriero alieno, equipaggiato con l'iconico sistema di mimetizzazione e con svariate armi, una più letale dell'altra; ma ben presto i nodi di un'esperienza piuttosto limitata vengono al pettine, nella forma di un gameplay confusionario, di un'azione fortemente ripetitiva e di un comparto tecnico problematico. Ne abbiamo parlato nella recensione di Predator: Hunting Grounds.