Pokémon Unite: l'update 1.1.1.7 aggiunge Blastoise: ecco costo e stile speciale

Pokémon Unite, il MOBA basato sul franchise di Game Freak, si aggiorna oggi alla versione update 1.1.1.7. Quest'ultima, però, non introduce particolari cambiamenti a parte una nuova creatura: Blastoise.

Blastoise è la seconda evoluzione di Squirtle (dopo Wartortle), lo starter d'acqua della prima generazione di Pokémon. Blastoise può essere ottenuto tramite una licenza stardard da 8.000 monete Aeos o per 460 gemme Aeos. Oltre a questo, non ci sono bilanciamenti dedicati alle mosse dei Pokémon già presenti in Pokémon Unite. TiMi Studios, sviluppatore, ha unicamente introdotto alcune correzioni ai bug minori e ad alcuni problemi legati ad alcuni testi.

L'update 1.1.1.7 di Pokémon Unite, comunque, aggiunge anche uno stile aggiuntivo per Blastoise, che potete vedere nel tweet qui sotto. Può essere acquistato per 400 gemme Aeos nel negozio in-game.

La mancanza di bilanciamenti non è in realtà una grande sorpresa. Recentemente Pokémon Unite si è aggiornato alla versione 1.1.1.6, legato al lancio di Blissey, e molte correzioni erano già state condivise. Inoltre, il sito ufficiale non si è nemmeno preso la briga di pubblicare un post dedicato a Blastoise.

Vi segnaliamo infine che Pokémon Unite su iOS e Android ha raggiunto 2.5 milioni di preregistrazioni, secondo regalo sbloccato.