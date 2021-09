Tokyo Game Show 2021: annunciato il calendario completo della manifestazione

Finalmente è stato svelato il calendario completo degli eventi del Tokyo Game Show 2021, che si svolgerà dal 30 settembre al 3 ottobre 2021 e che vedrà la partecipazione di alcuni dei più grossi editori giapponesi, nonché di Microsoft e Ubisoft tra quelli occidentali. Si tratterà di un evento solo online a causa della pandemia di COVID-19. Si spera che l'anno prossimo torni a essere in presenza, com'è sempre stato.

Vediamo il calendario:

Calendario Tokyo Games Show 2021

Anche quest'anno spiccano le assenze di Sony e Nintendo, che ormai snobbano quasi completamente le fiere, mentre sono confermati gli interventi di Capcom, Square Enix, Bandai Namco, Level 5, Sega / Atlus, Koei Tecmo, Konami, Ubisoft e tanti altri. Ci sarà anche Microsoft, con un Xbox Showcase, in cui probabilmente mostrerà i titoli in arrivo su Xbox Series X e S e, soprattutto, su Xbox Game Pass, da qui a fine anno.

Tutti i publisher dovrebbero dare informazioni sui loro giochi in uscita, anche se, naturalmente, potrebbero esserci anche annunci di nuovi titoli. Naturalmente il focus generale sarà sui prodotti pensati per il pubblico giapponese. Ad esempio Konami presenterà Tokimeki Memorial Girl's Side 4th Heart, che probabilmente non arriverà mai dalle nostre parti. Comunque sia parliamo di una delle fiere più importanti del settore, quindi è sempre interessante stare a vedere cosa ne potrebbe uscire fuori.